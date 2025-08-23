Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki tüm kamu hastanelerine gönderdiği resmi talimatla mesai saatleri hakkında önemli bir düzenlemeyi bildirdi.

Uzun zamandır hem hasta yoğunluğunun hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün en büyük problemlerinden biri olarak sunulan mesai uygulaması artık değişiyor.

Yeni düzenleme ile birlikte kamu hastanelerinde hem hizmet kalitesinin yükselmesi hem de hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin artması hedefleniyor.

81 İl Genelinde Değişim

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il genelinde bulunan kamu hastanelerinde, yeni mesai saati düzenlemesine göre ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin mesai saatleri değişti.

Yeni düzenlemeye göre ameliyathane ve endoskopi üniteleri hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaya devam edecek.