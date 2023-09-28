26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü kapsamında Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, idari ekip ve personeller ile birlikte, hastane sosyal tesislerinde çevre sağlığına dikkat çekmek için temizlik yapıldı.

Etkinlikte bir açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemiz etrafında personellerimizle birlikte daha sağlıklı gelecek ve daha temiz bir çevre için atık topladık. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi, yaşadığımız tüm alanları temiz tutmalıyız” dedi. (Alpaslan Demir)