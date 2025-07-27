Hastanede Skandal… 3 Aylık Bebeğin Parmağını Kesti

Serum kelebeğini makasla çıkarmaya çalışan hemşir, minik Hafsa Sare'nin baş parmağını kesti. Parmağı Gaziantep'teki hastanede yerine dikildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Devlet Hastanesi'nde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 3 aylık Hafsa Sare Doğan, serum tedavisi gördüğü sırada hemşirin hatası sonucu baş parmağını kaybetti. Serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, makasla yaptığı müdahalede minik bebeğin parmağını kesti.

Abdülhakim ve Belgin Doğan çifti, halsizlik ve yüksek ateş şikayeti bulunan 3 aylık kızları Hafsa Sare Doğan’ı önceki akşam Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü. Muayene edilen bebeğe doktor tarafından serum tedavisi uygulandı. Tedavi tamamlandıktan sonra baba Doğan, doktorla görüşerek serumun çıkarılması için onay aldı.

İddiaya göre, bebeğin elindeki serum kelebeğini çıkarmak için odaya giren, ismi öğrenilemeyen bir hemşir, bandajı elle çıkarmak yerine makas kullanmak istedi. Müdahale sırasında makasla birlikte küçük bebeğin sağ baş parmağını da kesti. Kanlar içinde kalan bebeği gören anne fenalık geçirerek yere yığıldı.

Hastanede plastik cerrah bulunmadığı için minik Hafsa Sare, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Kesilen parmak da ambulansa konuldu.

Parmak Yerine Dikildi

Gaziantep'te özel bir hastanede gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla bebeğin kesilen parmağı yerine dikildi. Ancak sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, parmakla ilgili tedavi süreci uzun soluklu olacak ve kontrollerle devam edecek.

“Makası Özensizce Vurdu”

Olayla ilgili konuşan baba Abdülhakim Doğan, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

“Serumun çıkarılması için hemşire odasına yönlendirildik. Ancak görevli hemşire yoktu. Orada görev alanında olmayan başka bir hemşir müdahale etti. Bandajı elle çıkarması gerekirken büyük bir makası alıp özensizce vurdu. Kızım çığlık attı, bir baktık parmağı kesilmiş. Hemen doktorlara haber verdik, kızımın parmağını aramaya başladık. Daha sonra başka bir odaya alınıp müdahale edildi. Bize parmak dikiminin burada yapılamayacağı söylendi, Gaziantep’e sevk edildik.”

Olayın ardından yaşanan sevk sürecinde gecikme olduğunu öne süren Doğan, “Saniyelerin önemli olduğu bir olayda ambulansın gecikmesi kabul edilemez. Sürekli ‘ambulans nerede kaldı’ diye sorduk. Bir organın orijinali bozulduğunda eskisi gibi olmaz. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

“Ne Bir Özür, Ne Bir Açıklama”

Eşinin hastanede fenalaştığını belirten Doğan, “Gece saatlerinde Gaziantep’e sevk edildik. O günden bu yana ne hastane yönetimi ne de İl Sağlık Müdürlüğü’nden biri bizimle iletişime geçti. Ne bir özür, ne de açıklama yapıldı. Bu durumdan dolayı çok muzdarip olduk” ifadelerini kullandı.