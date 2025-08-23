Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Karaman Mahallesi’nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde dün meydana gelen olayda, hastanede çalışan Yarennaz G.S. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki kocası Enes S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Şüpheli koca görevli hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilirken, hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan kadın ise hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheli kocayı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.