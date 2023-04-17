Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir, başhekim yardımcısı Dr. Ahmet Samet Karagöz ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül, inşaat alanında çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yapımı tamamlandığında Yerköy'ün sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak olan hastane, modern tesisleri ve donanımıyla bölgedeki hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Ali Demir, inşaatın planlanan takvime uygun bir şekilde ilerlediğini belirtirken, çalışmaların titizlikle takip edildiğini söyledi.

Yerköy Devlet Hastanesi yönetimi olarak, hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerin yoğun bir çaba gösterdiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Samet Karagöz, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sağlık hizmetinin daha da gelişeceğini belirtti.

İdari Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ise inşaatın tüm maliyetlerinin özenle hesaplandığını ve bütçe planlamasının titizlikle yapıldığını kaydetti.

Yerköy Devlet Hastanesi yönetimi, yapımı devam eden hastane inşaatının her aşamasında çalışmaların sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını açıkladılar. Haber Merkezi