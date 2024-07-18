Hastane Personeline Eğitim Verildi

Yozgat Şehir Hastanesinde personel bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Özellikle görüntüleme personellerinin çalışma alanlarındaki tehlikelere dikkat çekmek için düzenlenen eğitim Radyoloji Hekimi Uz. Dr. Ruken Ergenç tarafından verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde Hastanede görüntüleme merkezindeki radyasyon hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Radyasyon kaynakları, radyasyon türleri, Elektromanyetik Radyasyon, İç ve Dış radyasyonlar anlatılarak korunma yöntemleri ve Radyoaktif Atık Yönetimi anlatıldı.

Radyasyondan korunma yöntemi 3 ana başlık altında anlatıldı:

GEREKÇELENDİRME

Maruz kalınacak radyasyonun etkileri göz önünde bulundurularak net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir. Yani, radyasyon uygulamasının zararlı etkileri göz önünde bulundurulmalı, uygulamanın gerçekten kabul edilir olup olmadığı belirlenmeli, uygulama sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler bir bedel olarak görülmeli ve bu bedel uygulama sonrası elde edilecek fayda ile kıyaslanmalıdır.

OPTİMİZASYON

Optimizasyon prensibine göre, yukarıda bahsedilen bedel-fayda kıyaslamasının sonucu olarak gerekli olduğu onaylanmış radyasyon uygulaması sırasında mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanmalıdır. Bunun için sosyoekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

DOZ SINIRLAMALARI

Kişilerin maruz kaldıkları doz eşdeğeri miktarı belirli doz sınırlarını aşmamalıdır. Bu prensip bir kişinin maruz kalabileceği etkin eşdeğer dozun kesin bir şekilde sınırlandırılmasını gerektirir. Bu sınırlar, kanser ve kalıtsal hasarlar gibi olasılığa bağlı etkilerin ortaya çıkışını kontrol altına almak için belirlenmiş olup, kişilerin ve gelecek nesillerin kabul edilmeyecek bir risk altına girmesini engeller.

Verilen eğitimde personellerin yanı sıra hastaların da radyasyondan en az etkilenmesi için yapılacak çalışmalar anlatıldı.