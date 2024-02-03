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Sinir otu iltihabı azaltan, sindirimi düzenleyen ve yaraların iyileşmesini hızlandıran çok faydalı bir bitkidir.

Çok yıllık, yani yaşam süresi 3 yıldan fazla olan bitkilerden olan sinir otunun yeşil çiçekleri ve büyük, oval şekilli yaprakları vardır. Sinir otu hem çiğ hem de pişmiş olarak yenebilir.

Sinir otu, içindeki allantoin maddesi sebebiyle yaraları iyileştirebilen, sulak yerlerde yetişebilen ve oval biçimli yapraklara sahip yeşilimsi çok yıllık bir bitkidir. Plantago, damar otu ve yara otu şeklinde de adlandırılan sinir otu yaprakları flavonidler, glikozitler, tanenler, polisakkaritler ve terpenoidler gibi anti-inflamatuar bileşikler içerir. Birçok yabani çeşidi bulunan ot, kuş yemi olarak da yaygın olarak kullanıldığı gibi, toz haline getirilmiş tohumların yağ ile karıştırılmış hali yüzyıllarca iltihaplı bölgelere lokal olarak uygulanmıştır.

Bununla birlikte hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen sinir otunun insan sağlığı üzerindeki faydaları da dikkat çekicidir.

SİNİR OTU FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi iyileştirebilen, iltihabı azaltabilen ve yara iyileşmesini destekleyen bitki bileşikleri ile magnezyum, kalsiyum, A ve C vitaminleri bakımından zengin bir içeriğe sahip olan sinir otunun faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Balgam söktürücü özelliği olup, öksürüğe iyi gelir.

Sinir otu yaprakları siğil ve çıbanı geçirmeye yardımcıdır.

Siğilleri iyileştirir.

Yara iyileşmelerini destekleyebilir.

Ayak ülserine iyileşmesine yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenler.

Doğal müshildir, ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

Kabızlığa iyi gelir.

Antikanser etkileri söz konusu olabilir.

Tip-2 diyabet hastalarında glisemik kontrol için fayda sağlar.

Göz yaralarını iyileştirmede kullanılabilir.

İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Tümörlerin ve enfeksiyonların gelişimini önleyebilir.

Diş eti iltihaplarını iyi gelir.

Sinirli otun yapraklarında asetonid, katalpol ve aucubin gibi birkaç biyoaktif bileşik de vardır. Bunların her biri antioksidanlar, yatıştırıcı maddeler ve hepatoprotektiflerdir.

Dolayısıyla ayrıntıları net olarak belirlenmese de, bilimsel açıdan sinir otu yapraklarının yapraklarının ve tohumlarının vücut sağlığınıza fayda sağlayabilecek ve küçük yaraları iyileştirme çabalarını desteklemeye yardımcı olabilecek kanıtlanmış niteliklere sahip olduğundan söz edilebilir.

SİNİR OTU ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sağlık açısından sunduğu birçok faydanın yanı sıra aşırı tüketiminde birtakım sorunlara sebep olabilecek sinir otunun zararları ve yan etkilerini şöyle sıralanabilir:

Gaz ve şişkinlik meydana gelebilir.

Mide bulantısı yaşanabilir.

Hazımsızlık ve kusma olabilir.

Alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Böbreklere zarar verebilir.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı önerilmez.

Ayrıca bazı durumlarda yüksek doz, ciddi bir alerjik reaksiyon türü olan anafilaksi olasılığı da dahil olmak üzere yeterli sıvı alınmadan tüketilmesi boğulma gibi daha ciddi yan etkileri tetikleyebilir. Bu ihtimaller nedeniyle, sinir otunu ham haliyle tüketmeden veya kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanız önerilir.

SİNİR OTUNUN CİLDE FAYDALARI

Kozmetik ve ilaç sektörü için vazgeçilmez şifalı bitkilerden biri olan sinir otu cilt bakımında da oldukça faydalıdır. Sinir otunun yaprakları cilt sorunları için kullanılabilir. Düzenli ve dikkatli kullanıldığında akneler, siyah noktalar ve sivilcelerin iyileşmesi için kullanılır.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Sinir otu tüm aktarlarda kolaylıkla temin edilebilen bir bitkidir. Sinir otunun en yaygın kullanımı çay olarak tüketilmesidir.

Sinir otu çayı yapmak için 2 ya da 3 yaprak sinir otu ile bir fincan kaynar su yeterlidir. Çayı demlemek için daha önce kaynattığınız su içerisine sinir otunu atın ve ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Şekerli bir tat ile tüketmek isterseniz içerisinde bal ekleyebilirsiniz.

Cilt için kullanmak isterseniz bir pamuk yardımı ile sorunlu bölgelere sürerek 10 ila 20 dakika arasında bekletilebilir.