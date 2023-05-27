Sarıkaya’da Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü mühendisleri tarafından tarım arazilerinde sarı pas ve septorya hastalıkları tespit edildi.

“KONTROL EDİN”

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Ziraat Odası Mühendisleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü mühendisleri tarafından arazilerimizde sarı pas ve septorya hastalıkları tespit edilmiştir. Çiftçilerimizin gerekli ilaçlamaları yapmaları arazilerini kontrol etmeleri önemle duyurulur. Not; Dron ile ilaçlama yasaktır. Tarım Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“MÜCADELE UYGUN VE ZAMANINDA YAPILMALI”

Pas ve septoria yaprak leke hastalığı mücadelesi ile ilgili de yetkililerce şu açıklama yapıldı: “Hububat tarlalarında özellikle buğdayda zararlı olan pas ve septoria yaprak leke hastalıkları ile koruyucu amaçlı olarak mücadele yapılması gerekmektedir. Kültürel Önlemler: Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır. Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Pas hastalıklarına dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir. Kimyasal Mücadele: Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklarda belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.” Melike Aslı Arslan