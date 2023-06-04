Yozgat Şehir Hastanesinde “Hastalarımızla Her Daim Beraberiz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mehmet Gözel, Müdür Yardımcısı Niyazi Yıldırım ve sorumlu hemşireler katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, yeni yaptıkları bir uygulama ile her hafta bir servisi hastane yönetimi ile ziyaret edileceğini söyledi.

Başhekim Kozan, “Hastalarımızla her daim beraberiz” sloganıyla düzenledikleri ziyarette amaçlarının öncelikle tedavi alan hastaların yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu söyleyerek şunları söyledi; “Yozgat Şehir Hastanesi Yönetimimizle birlikte her hafta bir servisimizi ziyaret edeceğiz. Öncelikle tedavi alan hastalarımızın aldıkları tedavi konusunda isteklerini, varsa şikayetlerini dinleyeceğiz. Yönetim’deki Doktorlarımız ve Müdürlerimiz kendi branşlarında kontrollerini yaparak hastaya yalnız olmadığını hissettireceğiz. Mesela İlçe’lerimizden gelen bazı hastalarımızın ister istemez eksikleri olabiliyor, ziyaretimizde istediği takdirde onların da giderilmesini de sağlayacağız.”

Servislerdeki ziyarette tüm işleyişi ayrıca kontrol ediyoruz, diyen Başhekim Kozan, “Yozgat’ta sağlık hizmetleri açısından her ayrıntıyı düşünerek en iyi hizmeti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi