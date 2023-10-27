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Başhekim Uz. Dr. Kozan, “Hastalarımızın yararını gözeterek hakça bir sağlık hizmetini alabilmesini hedefliyoruz” dedi.

Uz. Dr. Mustafa Kozan hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederken, Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Başhekim Kozan yaptığı açıklamada, “Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak öncelikle hastalarımızın, yararını gözeterek hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefliyoruz. Hasta hakları, tüm ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de uluslararası düzeyde kabul görmüş mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Hepimiz hasta veya hasta yakını olabiliriz. Bu anlayışa hareket ediyor, empati kurarak profesyonelce hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda gerek hastanemiz servisinde kalan gerekse ayaktan tedavi gören hastalarımıza, kendilerine sunulan sağlık hizmeti ile ilgili yaşadıklarını çok hızlı ve çok kolay ulaşılabilir bir şekilde hasta hakları birimimize başvuru yapmalarının en doğal hakları olduğunu hatırlatmak isterim. Tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)