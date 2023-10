Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yerköy Devlet Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü kutlandı.

Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ile Hasta Hakları Birim Sorumlusu Seray Akar Soyuduru Hasta Hakları Günü münasebetiyle servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek hakları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yerköy Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Hasta Hakları Gününü kutlamak, bizim için sadece bir gün değil her günün bir parçasıdır. Bugün ve her gün hastalarımızın sesini duyurmak, haklarını korumak ve her zaman yanlarında olmak için buradayız” ifadelerine yer verildi. (İlknur Erkol)