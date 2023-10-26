Yerköy Devlet Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü kutlandı.

Sizi hastalandıran neyse, iyileştiren de o olabilir Sizi hastalandıran neyse, iyileştiren de o olabilir

Hasta hakları kutlandı2

Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ile Hasta Hakları Birim Sorumlusu Seray Akar Soyuduru Hasta Hakları Günü münasebetiyle servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek hakları hakkında bilgilendirme yaptı.

Hasta hakları kutlandı1

Yerköy Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Hasta Hakları Gününü kutlamak, bizim için sadece bir gün değil her günün bir parçasıdır. Bugün ve her gün hastalarımızın sesini duyurmak, haklarını korumak ve her zaman yanlarında olmak için buradayız” ifadelerine yer verildi. (İlknur Erkol)

Kaynak: İleri Gazetesi