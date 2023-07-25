Depremin ardından Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da koordinatör vali olarak görevlendirilmesiyle Hassa’da yaralar birlikte sarılmaya başlandı. Valilik, Kaymakamlıklar, belediyeler ve STK’lar elbirliği gönül birliği yaparak, Hassa’da; imar, alt yapı, iaşe ve ibate başta olmak üzere yardım ve destek çalışmalarını hızlandırdı. Hacılar Mahallesine 66 konteynırkent’in kurulmasını ve 47 işyerinin yer aldığı Yozgat Çarşısı’nın açılmasını müteakiben gerek kamu görevlileri gerekse STK’lar ve gönüllüler adeta seferber oldu.

Valilikçe başlatılan yardım toplama kampanyası kapsamında da yardım faaliyetlerine devan ediliyor. Yardım Toplama Sorumlu Kurulu başkanı İl Sivil Topumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ve Sorumlu kurul üyesi Valilik İdare ve Denetim Müdürü Suat Bulut nezaretinde çocuk oyuncakları ve klimalar Hassa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfına teslim edildi.

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın “Çocuk gülerse dünya güler” sloganıyla sürdürülen yardım faaliyetleri kapsamında binlerce depremzede çocuğa oyuncak dağıtımı yapıldı. Deprem sonrası yaşananları unutturmak adına Hacılar, Söğüt ve Gülkent mahallesi başta olmak üzere binlerce çocuğa moral ve motivasyon kazandırıldı.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI KLİMA DESTEĞİ

Deprem felaketinin ardından, yaz aylarının gelmesiyle aşırı sıcaklar nedeniyle ihtiyaç duyulan klimalar da ailelere dağıtılmak üzere kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığına teslim edildi. Yozgat Valiliğince oluşturulan 66 Konteynırkentte barınan aileler başta olmak üzere, diğer ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere doksan bir adet klima yerinde teslim edildi. Haber Merkezi