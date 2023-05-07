Sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları anlatan Başkan Yılmaz, Memleket sevgisi;Memleket bizim için ne yapacak değil,Biz memleket için neler yapacağız diyebilmektir dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; “Bu inanç ve kararlılıkla mesai mefhumu olmaksızın inanç ve sabırla vermiş olduğumuz emeklerimizin meyvesi olarak, Karacaşar, Hüyük, Altmışevler veYüzüncü yıl mahallelerinde bugüne kadar 385.000 M2'lik Üstyapı Yol Çalışmamızı tamamladık. Şehrimiz İçin Hepbirlikte çalışıyoruz. Daha Yapacak çok İşimiz, Şehrimiz için Hayallerimiz var” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir