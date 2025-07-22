Hasibe Eren 6 Haziran 1975 yılında Almanya da dünyaya geldi. Türk komedyen ve oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü başarıyla tamamladıkyan sonra Edebiyat Fakültesi tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü okudu.

1996 yılında Show TV'de sunulan Sıdıka dizisi ile ön plana çıktı. 1996'dan beri, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde çalışmaktadır. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde rol aldı. Ayrıca, filmde Ece Hakim 'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman 'a oyuncu koçluğu olarak görev aldı.

2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü oynadı. 2007 ve 2008'de de aynı rolü sürdürmektedir.

Hasibe Eren Evli mi?

Eren, özel hayatını göz önünde sürdürmeyen ünlüler arasındadır. Edinilen bilgilere göre, resmî olarak evli değildir.

Eşi ya da bir partneri olup olmadığına dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Kendisi daha çok kariyeriyle anılmayı istemektedir.

Güldür Güldür Show’dan Neden Ayrıldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Güldür Güldür Show’da ayrılık gerçekleşti. Nazlı karakterini canlandıran Eren, dizinin 13. sezon çekimlerinden önce programdan ayrıldığını duyurdu.

Oyuncunun ayrılık nednei tam olarak bilinmese de, yeni projeler ve farklı yapımlar için görüşmeler sürdürdüğü belirtiliyor.

Dijital ve televizyon platformları için teklif geldiği konuşulan Hasibe Eren’in yeni bir dizi veya film projesiyle ekranlar da olması bekleniyor.