Lavanta bahçelerini yerinde inceleyen Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürü Tanju Özkaya, Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitki olduğunu söyledi.

Özkaya yaptığı açıklamada; “Verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim vermekte ise de verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebilmektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Bu nedenle İlimizde iklim ve toprak şartlarında yetişebilmektedir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabilmektedir. Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizce tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Bu kapsamda Yozgat’taki çiftçilerimizden bu konuya ilgi duyan çiftçilerimizle Lavanta demonstrasyonları kurmuştuk. Lavanta dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. Çiçeklerinin uçucu yağı distilasyon yöntemi ile çıkartılarak satılabilmektedir. Ayrıca bazı girişimci üreticilerimiz ise lavanta kesesi ve benzeri ürünleri üretip satmak yolu ile değerlendirmektedir. Çiftçilerimize tavsiyemiz bu tür alternatif ürünlerin ekiminde Pazar durumunu iyice araştırmaları ve pazarı teminden sonra ürün yetiştirmeye başlamalarıdır. Üretim ve yetiştirme aşamalarında biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçimizin yanındayız. Bu tür alternatif bitkilerin üretimi konusunda çiftçilerimize teknik olarak her zaman desteklemekteyiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi