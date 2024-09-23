Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyünde emekli olduktan sonra hobi olarak bahçe işleri ile uğraşan Aydın Erdoğan, 2’nci ürün olarak marul yetiştirdi.

Emekliliğinde canı sıkılan Erdoğan, ailesi birlikte Büyüktaşlık köyünde kendisine bahçe yaptı. Bahçede birçok ürün yetiştiriciliği ile uğraşan Erdoğan, alternatif ürünlerde denemeye başladı.

İlk olarak arpa ekimi yapan Erdoğan, arpa hasadından sonra marul ekerek 40 gün içerisinde hasadını gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin 500 fide ile ekim yapan Erdoğan, hasadını yaptıktan sonra Yozgat’ta bir market ile anlaşarak satışını gerçekleştirdi.

“40 GÜN İÇERİSİNDE HASAT YAPTIK”

İlk olarak arpa ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, “İlk önce bahçemizin bir kısmında arpa ekimi yaptık. Arpa ekiminin hasadının ardından 2’nci ürün olarak marul ekimi gerçekleştirdik. Yozgat’ta havaların soğuk olması ve yaz mevsiminin kısa sürmesinden dolayı genellikle ürün hasadı yapıldıktan sonra 2’nci bir ekim işlemi gerçekleştirilmiyor. Bizde bunun üzerine deneme amaçlı 2’nci ürün olarak marul ekimi yaptık. 40 gün içerisinde de hasadımızı gerçekleştirdik” dedi.

“İLK DENEMEDE YAKLAŞIK 3 BİN 500 FİDE EKTİK”

Bu yıl deneme amaçlı olarak ekim yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Deneme amaçlı ekim yaptığımız için yaklaşık 3 bin 500 adet fide ekimi yaptık. İlk senemiz olduğu için ve 2’nci ürün ekimimiz olduğu için fazla bir ürün ekimine girmedik. Beklediğimizden de güzel bir verim aldık. Sonrasında marketlerden de talep gelince satmaya başladım. Burada hobi amaçlı başladım, sonradan ürün fazla gelince yerel marketlere de talep doğrultusunda satıyorum” diye konuştu.

“ÜRETİMİMİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM”

İsteğinin bu işi daha da büyütmek olduğunu belirten Erdoğan, “Bu yıl yaklaşık 3 bin 500 marul fide dikimi yaptım. Aslında ticari olarak da getirisi güzel. İsteğim ekimleri daha da çoğalmak. Ben üretim yapmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.