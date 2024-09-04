Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye karayolu Horozköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan fındık hasadından dönen fındık işçilerini Şanlıurfa'ya götüren Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 5 yaşındaki Eylem Debek hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.