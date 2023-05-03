Çağın hastalığı kansere karşı Yozgat Şehir Hastanesi poliklinikleri girişinde “Kanser Farkındalık Standı” kurularak hastaneye gelen vatandaşlara Kanser ve Tedavi yöntemleri hakkında broşürler eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Birçok kanser türünün olduğunu söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.Mustafa Kozan, kişinin kendisinde yaşadığı değişiklikleri farketmesi gerektiğini ve belirli yaş gruplarına özgü periyodik kontrollerin yaptırılması gerektiğini söyledi.

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Dünyada 8 kadından birinin hayatının bir evresinde meme kanserine yakalandığını belirten Kozan, kadınlarda meme kanseri riskinin erkeklerden 100 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Başhekim Kozan, “Meme kanseri erken tanıyla hem başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir kadınların mutlaka düzenli olarak doktor kontrolünden geçmelerini, özellikle 20 yaşından sonra her kadının en azından kendi kendine meme muayenesi yapmasınıöneriyoruz. 20 - 39 yaş arası kadınların 1 ila 3 yılda bir, 40 yaşüstü kadınların ise her yıl düzenli olarak mutlaka meme kontrolünden geçmesi gerekmektedir” dedi.

EN YAYGIN GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

En yaygın görülen kanser türünün Akciğer Kanseri olduğunu hatırlatan Kozan, alkol ve sigara kullanımının, özellikle karaciğer, bağırsak, meme ve mide, kanserinde riski artırdığına işaret etti.

Kozan, “Alkol DNA hasarına yol açmaktadır. Bu da kanser hücrelerinin oluşmasına neden olur. Bu nedenle kanser riskini azaltmak için alkolden uzak durmak gerek. Ayrıca sigarayı aktif içmek ya da pasif içici konumunda olmak, özellikle akciğer kanserinde en büyük risk faktörüdür. Sigaranın içinde bulunan maddeler kanser hücresine yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“GEÇ KALMAKTAN KORKMALIYIZ”

‘Kanserden değil geç kalmaktan kork’ sloganını hatırlatan Kozan “Hepimizin dilindeki bu sloganı yaşantımıza uygulamalıyız. Kanserin dünyada ikinci ölüm nedeni olduğunu ve hasta sayısının hızla artmaktadır. Günümüzde hayat şartlarının değişmesi, kimyasala daha fazla maruz kalmak, daha stresli bir hayat sebebiyle maalesef hepimizin ailesinde yakın çevresinde bir kanser hikayesi mevcut. Düzenli tarama sonucu erken teşhis ve zamanında tedavi ile kanser riskini azaltmak mümkün. Yaşantımızda düzenli olarak fiziksel aktivite ile hormonlarımızı dengede tutabiliriz. Aktif bir yaşantı birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltmaktadır. Kanserde belirli bir semptom yok organa göre farklılaşıyor, kişi kendisini takip etmeli, eğer açıklanamayan kilo kaybı, şişkinlik, memede değişiklikler, adet dönemi dışında kanama, cilt değişiklikleri, yutma zorluğu ve hazımsızlık, idrar veya dışkıda kan, ağız değişiklikler, lenf nodlarındaki değişiklikler, ateş, yorgunluk, kalıcıöksürük gibi şikayetleri varsa en yakın sağlık kurumuna başvurarak tarama yaptırmalıdır. Ayrıca doğru teşhis ve tedavi almak çok önemli. Doğru teşhis ve tedavi için Yozgat Şehir Hastanemiz en iyi merkezlerdendir. Çok iyi bir altyapımız var, çok iyi hekim arkadaşlarımız var ve en son teknolojik aletlerle hizmet veriyoruz. Hastanemizde Kanser Teşhis Merkezimiz hizmetine devam etmektedir” dedi.

Başhekim Kozan’ın açıklamasından sonra etkinliğe katılan Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Onkoloji Uzmanı Uz.Dr.Kerem Oruç, Dahiliye uzmanı Uz.Dr. Ramazan Önalan, eğitim birimi hemşireleri vatandaşlara broşürler dağıtarak bilgilendirmede bulundular. Haber Merkezi