Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra İstanbul Bayrampaşa'ya dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O.'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi.

Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, bu sefer de belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğunu belirledi.

Belediye Başkanı Murtlu Dahil 48 kişi Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

20 Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle Sulh ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. 9 kişinin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.