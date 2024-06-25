Hasan Mezarcı, Türk bir din adamı ve eski siyasetçidir. 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar köyünde doğmuştur. İlk eğitimini Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim görmüş ve medrese tahsili almıştır.

Mezarcı'nın kariyeri, müezzinlik, imamlık gibi görevlerle başlamış, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yapmıştır. Müftü olarak Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine atanmış, askerlik hizmetini sıkıyönetim döneminde Adana'da Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak tamamlamıştır. Daha sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ve İstanbul'un Ümraniye ilçesinde müftü olarak görev yapmıştır. Mezarcı, müftülük görevini yürütürken Refah Partisi'nden siyasete atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçilmiştir.

Mezarcı'nın dikkat çeken özelliklerinden biri, kendisini Mesih İsa olarak ilan etmesidir. Bu iddiasını cezaevindeyken kamuoyuna duyurmuş ve bu konuda çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Ancak bu ve benzeri açıklamaları ve laiklik karşıtı söylemleri sebebiyle Refah Partisi'nden ihraç edilmiştir.

Mezarcı'nın hayatı ve inançları, tartışmalara yol açmış ve kamuoyunda farklı görüşler oluşmasına sebep olmuştur. Ayrıca, Atatürk'e hakaret içeren açıklamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış ve bu süreçte cezaevinde kalmıştır.

2017 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Esin Tatlı Mezarcı ile evlenen Hasan Mezarcı, Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşamını sürdürmektedir. Mezarcı, iddia ettiği havarileri (şahitleri) ile birlikte inançlarına yönelik faaliyetlerini internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sürdürmektedir.

Mezarcı'nın eserleri arasında "Kavgamın Perde Arkası" ve "Müjde - Meryemoğlu Mesih Îsâ Hâ-Mîm" gibi kitaplar bulunmaktadır. Hasan Mezarcı'nın hayatı ve fikirleri, onun kişisel ve toplumsal düzeyde dikkat çeken bir figür olmasını sağlamıştır, ancak bu görüşler ve iddialar geniş tartışmalara konu olmuştur.