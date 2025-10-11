Hasan Lala kimdir?

Hasan Lala, lüks araç alım-satımı ve oto galeri işletmeciliği alanında tanınan bir isim haline geldi. İstanbul'da faaliyet gösteren Autobank adlı galerinin sahibi olarak öne çıkan Lala, bu galeri üzerinden yüksek bedelli araçlar aracılığıyla kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi.

Lala’nın kendisi, yakınları ve çalışanları adına toplam yedi farklı şirket kurularak, bu şirketler arasında araçların el değiştirmesi yoluyla suç gelirlerinin sisteme sokulması sağlandığı tespit edildi.

Hasan Lala, suç örgütü lideri olarak bilinen "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün ile birlikte çalışarak bu yapının mali ve finansal işlerinden sorumlu kişi olarak görev aldı.

Ayrıca, Hasan Lala'nın geçmişte "Burhan" kod adıyla terör örgütü PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır. Aynı operasyonda, evinde eski Jandarma Genel Komutanı Murat Başbuğ ile birlikte çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi. Gözaltının ardından Lala, “terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım” suçlamalarıyla tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Türkiye’ye iade edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen operasyonda, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile örgüt üyesi Hasan Lala yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.

Yakalamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile BAE güvenlik birimleri arasındaki ortak çalışmayla gerçekleştirildi.