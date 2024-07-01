Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gerçekleşen bir gösteride silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedik'in ölümü, olayın ardından uzun süre gündemde kalmıştı. Gedik'in hayatını kaybetmesiyle birlikte üzüntü ve protestolar artarken, olaya karışanlar hakkında ciddi suçlamalar ortaya atılmıştı.

Hasan Ferit Gedik'in cenaze töreni, Gazi Mahallesi'nde düzenlendi. Cenaze aracından indirilen Gedik'in tabutu, omuzlarda taşınarak Gazi Mezarlığı'na götürüldü. Törene katılanlar arasında, Gedik'in yakınları ve destekçileri yanı sıra toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar da yer aldı. Ancak cenaze töreni sırasında bazı grupların yasa dışı örgüt lehine sloganlar attığı ve provokatif davranışlarda bulunduğu gözlemlendi.

Olayın yargı süreci de uzun ve karmaşıktı. İddianamede, 10'u tutuklu olmak üzere 35 şüphelinin, Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesiyle ilgili olarak ağır cezalarla yargılanması talep edilmişti. Davanın seyri, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve adalet arayışını ön plana çıkarmıştı.

Hasan Ferit Gedik'in ölümü, sadece bir bireyin trajik kaybı olarak değil, toplumsal adalet ve güvenlik konularında da derin tartışmalara sebep olmuştu. Olayın üzerinden geçen zamanın ardından dahi, Gedik'in ölümü ve davanın sonuçları hala merak edilmekte ve tartışılmaktadır.