Hasan Cüneyd Zapsu’nun kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Hasan Cüneyd Zapsu kimdir? Detaylar haberimizde…

Hasan Cüneyd Zapsu, Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. 1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zapsu, eğitim hayatına İstanbul ve Münih Üniversiteleri'nde iş idaresi alanında başladı. Ayrıca İngilizce ve Almanca dillerinde de eğitim aldı.

Mezuniyetinin ardından özel sektörde kariyerine adım atan Zapsu, İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Türk-Amerikan İş Konseyi'nin üyeliğiyle uluslararası iş ilişkilerini güçlendirmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlık döneminde adı, Salih Zengin'den 50 milyon TL kredi talebi nedeniyle rüşvet iddialarına karışmış, ancak bu iddiaların gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Zapsu, BİM alışveriş mağaza zincirlerinin kuruluşunda da önemli bir rol oynamıştır.

Halen Azizler Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Hasan Cüneyd Zapsu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerindendir. İş dünyasındaki başarılı kariyeri ve siyasi etkinlikleriyle dikkat çekmektedir.