Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya üzerinden halasının vefatını duyurdu. "Konuşanlar" programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kaya, halasını kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaştı.

"PAZARLIKÇI HALA" OLARAK TANINIYORDU

Hasan Can Kaya, halasını daha önce programında sıkça konuk etmiş ve "Pazarlıkçı Hala" olarak tanıtmıştı. Halası, neşeli ve mücadeleci kişiliğiyle tanınıyor, izleyiciler tarafından sevilmişti. Kaya, halasının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

KAYA'DAN DUYGUSAL VEDA

Kaya, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı: " Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta 'pazarlıkçı hala' olarak viral olan, her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücadele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik... Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan. Seni çok seviyoruz halacığım."

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de doğdu. Aslen Malatyalıdır ve uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yapmıştır. Kendi hazırladığı formatları çeşitli platformlarda sergileyen Kaya, "Konuşanlar" programıyla YouTube'da büyük bir popülerlik kazandı ve programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı. Ayrıca, Leman Kültür'de stand-up gösterileri yapmış ve çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.