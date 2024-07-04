Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, bugünden itibaren Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu atandı. Bu atama ile birlikte Velioğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Hasan Basri Velioğlu kimdir? Detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz günlerde görevden affını isteyen Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Sağlık Bakanlığı'nda görev değişiklikleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu getirildi.

OPR. DR. HASAN BASRİ VELİOĞLU KİMDİR?

1963 yılında Rize Fındıklı'da doğan Hasan Basri Velioğlu, ilkokul eğitimini Fındıklı'da, orta öğrenimini İstanbul'da ve yükseköğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı. 1996 yılından itibaren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2001-2003 yılları arasında memleketi Rize'de, Rize Devlet Hastanesi'nde hizmet verdi. 2003 yılında yeniden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönen Velioğlu, 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Bankası'nda tıbbi direktörlük eğitimi aldı ve Haseki Göz Bankası'na tıbbi direktör olarak atandı.

2008 yılından itibaren Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak hizmet veren Velioğlu, 2009 yılında Rize Devlet Hastanesi'nde kurucu başhekim olarak görevlendirildi. Başhekimliği döneminde, sağlık hizmeti talebinde bulunan hasta ve yakınlarının memnuniyetini temel alarak hizmet standartlarını yükseltti ve ikinci basamak yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ünitesi kurarak diğer illere hasta sevkini azalttı. Rize Devlet Hastanesi Başhekimlik görevi süresince, hastanenin Rizeli hemşehrilerinin beklentilerini karşılayacak donanım ve işlevselliğe kavuşması için yoğun çaba harcadı.

10 Mart 2011 tarihinde Rize Ak Parti Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Velioğlu, adaylık sürecinin ardından yeniden Rize Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Velioğlu, Fransızca bilmektedir.