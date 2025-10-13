Hasan Arda Kaşıkçı Kaç Yaşında?

Hasan Arda Kaşıkçı'nın doğum yılı 1993’tür. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1 Temmuz 1993 olarak geçmektedir.

Hasan Arda Kaşıkçı Aslen Nereli?

Kaşıkçı’nın doğum yeriyle ilgili farklı bilgiler bulunsa da, çoğu kaynak onun İzmir’de dünyaya geldiğini aktarıyor. Eğitim hayatına da burada başladığı belirtiliyor. Öte yandan, ailesinin Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine kayıtlı olduğu da ifade ediliyor. Şu an Ankara’da ikamet ettiği bilgisi öne çıkıyor.

Hasan Arda Kaşıkçı Evli Mi, Eşi Kim?

Basına yansıyan bilgilere göre Hasan Arda Kaşıkçı, 20 Temmuz 2025 tarihinde Yağmur isimli biriyle hayatını birleştirdi. Törenin oldukça sade ve kapalı bir şekilde gerçekleştiği öne sürüldü. Düğünde spor ve medya dünyasından tanıdık isimlerin yer aldığı iddia edildi. Ancak bu evliliğe dair herhangi bir resmi doğrulama henüz yapılmadı.

Hasan Arda Kaşıkçı Hangi Platformda İçerik Üretiyor?

Hasan Arda Kaşıkçı, içeriklerini ağırlıklı olarak YouTube üzerinden yayımlıyor. “HTalks” adıyla kurduğu kanalda hem gündem analizleri hem de spor yorumlarına yer veriyor. Daha önce Twitch platformunda da yayın yaptığı biliniyor. Ancak günümüzde ana mecrası YouTube olarak öne çıkıyor.