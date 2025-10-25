“Bu ülkenin tek sorunu garibanlık” sözleriyle büyük yankı uyandıran genç yayıncının özel hayatı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor.

Eğitim Hayatı ve Kökeni

İzmir doğumlu olan Hasan Arda Kaşıkçı, lise eğitimini 2007-2011 yılları arasında İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Ardından eğitimine yurt dışında devam eden Kaşıkçı, Avusturya’daki Technische Universität Wien’de Endüstri Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun oldu.

Şu anda Ankara’da yaşamını sürdüren Kaşıkçı, mühendislik eğitiminin ardından medya ve dijital yayıncılığa yöneldi.

Babası Emekli Albaydı: Vasiyetiyle Duygulandırdı

Kaşıkçı, babasıyla ilgili yaptığı duygusal açıklamalarla da gündeme geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in canlı yayınında babasının hikâyesini paylaşan Kaşıkçı, babasının emekli albay olduğunu ve kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Babasıyla ilgili olarak, “Kanser olduğunu öğrendiği gece bana, ‘Öldüğümde cenazeme Türk bayrağı sarıldığından emin ol’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Terör bu ülkenin en büyük sorunlarından biri ama bize sürekli cambaza bak diyorlar. 48 saat Hasan Arda Kaşıkçı teröristmiş, 48 saat sonra Cüneyt Özdemir teröristmiş diye konuşulacak. 96 saat sonra ise hepimiz daha fakir olacağız” sözleriyle toplumsal eleştirilerde bulundu.

Dijital Yayıncılık Yariyeri: H-Talks’un Yükselişi

Mühendislikten medya alanına geçiş yapan Kaşıkçı, Ocak 2022’de “H-Talks” adlı YouTube kanalını kurdu.

Kanalında spor gündemi, toplumsal konular ve güncel olaylara dair samimi analizler sunan Kaşıkçı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ekim 2025 itibarıyla kanalının abone sayısı 248 bini aştı.

“Bu ülkenin tek sorunu garibanlık” çıkışı, sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve büyük destek gördü.

Yağmur Aksoy ile Dünya Evine Girdi

Kaşıkçı’nın sevgilisi Yağmur Aksoy idi.

2025 yılında nişanlısı Yağmur Aksoy’la evlenerek dünyaevine giren Kaşıkçı, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” notuyla paylaştı.

Paylaşılan karelerde Ali Ece, Okan Buruk, Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimler de yer aldı.