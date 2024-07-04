Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa etme kararı aldı. Yeni başkanın kim olacağı henüz netlik kazanmazken, Koç'un aday olmaması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında bulunuyor.

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959'da doğmuş bir Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma hedefinin liderliğini üstlenmiştir.

Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma hedefiyle uluslararası üne kavuştu. Mayıs 2012'de İstanbul, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Aday Şehir olarak kısa listeye alındı. Bu süreçte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olan Arat, teklifin liderliğine atandı. İstanbul'un beşinci ve en başarılı teklifi olan bu girişim, 7 Eylül 2013'te Buenos Aires'teki 125. IOC Oturumunda sonuçlandı ve İstanbul, Tokyo'ya karşı kaybetti.

Arat, İstanbul'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine son sunumunu yaptıktan sonra şunları söyledi: "Bu ihale, Türkiye halkını, özellikle gençlerimizi, ülkemizin geleceği için ortak bir vizyon etrafında birleştirdi. Oylamada ne olursa olsun, bu girişim tüm milleti bir araya getirdi, genç neslimize ilham verdi ve Türkiye ile Olimpiyat Hareketi arasında kalıcı bir bağ kurdu."

İstanbul 2020 Adaylığı'ndaki liderliğinin ardından, Arat Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Komitesi üyeliğine seçildi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. Mayıs 2014'te IOC Başkanı Thomas Bach, Arat'ın yeni Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olacağını duyurdu. 25 Temmuz 2019'da ise Arat, 2023 Avrupa Oyunları'nda EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı olarak açıklandı. Ayrıca, 24 Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi Yönetim Kurulu'na katıldı.

Hasan Arat, aynı zamanda BIDEV'in (Basketbol Dayanışma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanıdır. 4 Ağustos 2022'de NBA ve BIDEV, İstanbul'daki 30 ilkokuldan 11-14 yaş arası çocuklara yönelik Jr. NBA Türkiye Ligi'ni başlatmak için işbirliği yaptıklarını duyurdu. 10 Ocak 2023'te Arat'a "Altın Firavun Faresi" Özel Onur Madalyası verildi.

Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başlayan Arat, 1977-1981 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde (BJK) 5 yıl forma giydi. 1998-2000 yılları arasında BJK'nin Başkan Yardımcılığını yaptı.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve Ortağıdır. Türkiye'nin en büyük perakende grubu Beymen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır.

1996 yılında, Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü.