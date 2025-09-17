Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tüm meyvelerin aynı olmadığını, bazılarının sindirim sistemimize zarar verdiğini söyledi. Son sırada ise dünya çapında milyonlarca insanın kahvaltıda tercih ettiği olgunlaşmış muzlar yer aldı.

Olgunlaşmış Muzlarda Şekere Dikkat

Dr. Sethi, şeker açısından çok zengin olan aşırı olgunlaşmış muzların kan şekerini yükseltebileceğini ve bağırsak bakterileri için daha az yakıt sağlayabileceğini söyledi. Yapılan araştırmalar, muz olgunlaştıkça dirençli nişasta ve toplam diyet lifinin azaldığını, şekerlerin ise arttığını gösteriyor.

Hafif Yeşil Muzlar Tehlike Listesinde

Dirençli nişasta, sindirim sistemindeki enzimler tarafından sindirime direnç göstererek sindirimi yavaşlatan bir karbonhidrat türüdür. Bu tür nişasta ince bağırsakta parçalanmadığı için glikozu yükseltmez. Aksine, hafif yeşil muzlar gibi dirençli nişastalar kalın bağırsakta fermente olur, prebiyotik görevi görür ve bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Bu nedenle, aşırı olgunlaşmış muzlar Dr. Sethi'nin kara listesinde yer alıyor. Ancak hafif yeşil muzlar daha az zararlı bulunarak on üzerinden beş puan aldı.

Bazı Meyveler Vücut ’ta Tahribat Oluşturuyor

Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, tüm meyvelerin aynı olmadığı ve bazılarının sindirim sistemimizde tahribata yol açtığı konusunda uyardı Dr. Sethi, şeker açısından çok zengin olan aşırı olgunlaşmış muzların kan şekerini yükseltebileceğini ve bağırsak bakterileri için daha az yakıt sağlayabileceğini söyledi. Biraz olgunlaşmamış muzlar, kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilen diyet lifi açısından daha zengindir.

Kivi Kabızlığı Önlüyor

Genellikle lif olarak adlandırılan bu besin, aynı zamanda kabızlığı önlemeye, sindirime yardımcı olmaya ve daha uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur. Dr. Sethi'ye göre kivi, çözünür lif açısından harika bir kaynaktır; 80 gramlık bir porsiyonda yaklaşık 2 gram lif bulunur. Çözünebilir lifler bağırsakta suyu çekerek jel oluşturur, kabızlığı hafifletir ve bağırsak hareketlerinin sıklığını artırır.

Kabızlık: Bağırsak Kanseriyle Bağlantılı

Bu sorunu ara sıra yaşamak zararsız olsa da, sık veya kronik kabızlığın bağırsak kanseriyle bağlantısı giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalar, kronik yavaş çalışan bir sistemin, sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini bir buçuk kat artırdığını, düzenli bağırsak hareketlerinin ise potansiyel toksinlerin bağırsak duvarında kalış süresini en aza indirdiğini ortaya koyuyor. Kolorektal cerrah Haney Yousef daha önce Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 'Bu çok önemli çünkü zararlı maddelerle uzun süreli temas, kolon ve rektumumuzun hassas astarına zarar verebilir' demişti. Bu atık ürünlerin tuvalete gidilerek atılması ne kadar sık ​​olursa o kadar iyi olur. Dr. Sethi'nin bağırsak dostu meyveleri arasında ilk sırayı yaban mersini alırken, onu nar takip etti.

Uzmanından Uyarılar

Bu meyveler, uzun zamandır diyabet ve kanser gibi hastalıklarla ilişkilendirilen serbest radikallerle vücudun savaşmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Nar ayrıca vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilen ve kalp hastalıkları için bilinen bir risk faktörü olan güçlü bir polifenol türü olan ellagitaninler içerir. Barselona Üniversitesi'ndeki beslenme uzmanlarının öncülüğünde yapılan bir araştırmada , koyu renkli meyvelerde, sirkelerde, kakao ve zeytinyağında bulunan polifenoller açısından zengin bir beslenme düzeni uygulayan katılımcıların, çok az polifenol tüketenlere göre kalp hastalığı geliştirme riskinin yüzde 46 daha düşük olduğu görüldü.

Yüksek Oranda Narenciye Cilt Kanserini Tekliyor

British Journal of Dermatology dergisinde yayınlanan araştırma, yüksek oranda narenciye tüketimi ile cilt kanseri riskinin artması arasında yüksek bir korelasyon olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bunun meyvelerin ışığa duyarlı hale getirme özelliğinden kaynaklandığını düşünüyor ancak bu bulguların ve uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerinin netleştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte, C vitamini sağlıklı cilt, kan damarları, kemikler ve kıkırdaklar için gereklidir ve bu vitaminin eksikliği iskorbüt hastalığına yol açabilir. NHS, günlük beslenmenizden ihtiyacınız olan tüm C vitaminini alabileceğinizi belirtse de, bu vitamin vücutta depolanamadığı için bazı kişilere takviye almaları önerilebilir.