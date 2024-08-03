Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’nin deprem risk haritasını güncelledi ve yeni diri fay haritasını yayımladı. Bu harita, Türkiye’nin en riskli deprem bölgelerini gözler önüne seriyor.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, yaşanabilecek depremlerle ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli son depremler binlerce can kaybına neden olurken, gözler yeni depremlere ve uzmanların uyarılarına çevrildi. Son dakika uyarıları, vatandaşları daha da endişelendirdi. Türkiye haritası kıpkırmızı! Diri fay haritası güncellendi ve en riskli deprem bölgeleri belirlendi. İşte detaylar...

24 İL FAY HATTI ÜZERİNDE

MTA’nın yenilenen Diri Fay Haritası, deprem araştırmaları ve önlemlerinde önemli bir rehber olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar, bu haritayı kullanarak deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı hedefliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay üzerinde bulunuyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu fay hattı, Gelibolu, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van üzerinden geçiyor. Ege Bölgesi'nde ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları boyunca diri fay hatları uzanıyor. Bu hatlar Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece riskli bölgeler arasında bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir ise üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.