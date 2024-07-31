Doğalgaz kombilerinin kullanımını sonlandırmak üzere önemli bir adım atıldı. Yapılan son anlaşmaya göre, 2030 itibarıyla yeni inşa edilen tüm binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uymak zorunda olacak.

Avrupa Birliği, doğalgaz kombilerinin kullanımını sona erdirmek üzere önemli bir adım attı. Yeni yapılan anlaşmaya göre, 2030 yılından itibaren inşa edilecek tüm binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uymak zorunda olacak.

Bu karar, AB ülkelerinin 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurma hedefinin bir parçası olarak alındı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanan yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşmasıyla, çevre dostu gelişmelerin önünü açacak düzenlemeler yapıldı.

Anlaşma çerçevesinde, 2030'dan itibaren tüm yeni binaların sıfır emisyonlu olması gerekecek. Ayrıca, 2050 yılına kadar AB'deki tüm mevcut binaların da sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi planlanıyor.

AB yetkilileri, sıfır emisyonlu bina projesi kapsamında, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerinin kullanımını kaldırmayı hedefliyor. Bu planın ilk adımı olarak, 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, fosil yakıt kullanan kombilere teşvik vermeyeceklerini açıkladı.

Bu adım, doğalgazlı ısınmanın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir enerji çözümlerine geçişin hızlandırılması amacını taşıyor.