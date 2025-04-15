“Kariyerin İçin Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç!” sloganıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kariyer fuarının açılış programına Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezi yöneticileri ve öğrencilerinin yanı sıra bölge Üniversiteleri Rektörleri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin paydaşlığında düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuar’ında her bölümden öğrenci ve mezunlara yönelik iş ve staj imkânları yakalama, kariyer söyleşilerine katılım, kurum tanıtımları, işveren ve kariyer sohbetleri ile atölye çalışmaları gibi fırsatlar bulunmakta. Ayrıca fuarda, ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, Üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması da amaçlanmakta.

Açılış töreninde konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın öğrencilerinin meslek hayatlarında kariyerleri ile ilgili ortaya koyacakları vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kariyer fuarlarının öğrenciler ile iş dünyası arasında nitelikli ve sürdürülebilir bağlar kuran bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Rektör Yaşar, gençlerin var olan potansiyellerini ortaya çıkartmalarında kariyer fuarlarının önemine değindi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu OKAF’25 fuarında Bozok Üniversitesinin de stant açtığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, iki gün sürecek fuarda öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yetenek kapısı sistemine kayıt olarak, sanayiciler ve yatırımcılar ile bir araya gelmelerinin sağlandığını ifade etti.

Açılış programı sonrasında üniversitemizin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.