Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen denetimde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 42 firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirebilmesi ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 6 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari şahıs yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.