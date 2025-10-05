Arama motorlarında ve sosyal medyalarda Hanzade Özerten Urul kimdir? Hanzade Özerten Urul kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları yapılıyor.

Hanzade Özerten Urul Kimdir?

Hanzade Özerten Urul, yazar ve iletişimci olarak tanınan Hanzade Özerten Urul’un yazdığı eserlerden biri “İtiraf” adlı kitaptır. 24 Ocak 2025 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki (metil alkol) zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Bu olaydan sonra yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesi vermiş, ancak 28 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Metil alkol zehirlenmesine yol açan sahte içkinin Ankara’dan temin edildiği iddia edilmiş ve olayla ilgili kişiler gözaltına alınmıştır. Hanzade Özerten Urul’un ölümü, sahte içki kaynaklı zehirlenmelere dikkat çeken trajik bir olay olarak kamuoyuna yansımıştır.