Hakkında “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” ve “kasten öldürme” dahil birçok ağır suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Şen, sokakta yürüdüğü sırada kıskıvrak gözaltına alındı

Uzun süredir firari olan ve yeraltı dünyasında “Koltuk değnekli Hanım Ağa” lakabıyla tanınan Saadet Şen, İnegöl’de Yunus timlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Suç Örgütü ve liderlik rolü

Kamuoyunda “Hanım Ağa Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün başında yer alan Saadet Şen, uzun yıllar boyunca yasa dışı faaliyetlerin merkezinde yer aldı. Örgütün, çıkar amaçlı yapısı içinde uyuşturucu ticareti, adam öldürme, örgüt üyeliği ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi. Bu suçlardan dolayı Şen hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Koltuk Değnekli Hanım Ağa

60 yaşındaki Saadet Şen, özellikle yeraltı dünyasında “Koltuk değnekli Hanım Ağa” lakabıyla tanınıyordu. Bu lakap, hem bölgedeki nüfuzunu hem de fiziksel durumunu simgeliyordu. Şen’in liderliğindeki çete, Bursa’nın İnegöl ilçesinde organize şekilde faaliyet gösteriyor ve geniş bir suç ağına hükmediyordu.