Psikoloji fakültelerine olan ilgi her geçen yıl artarken, 2024 yılı için belirlenen taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar, adayların üniversite tercihlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas üzerinden il il devlet ve özel üniversitelerin psikoloji bölümleri için açıklanan bu veriler, adayların gelecek planlamalarına rehberlik etmektedir.

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına dayalı olarak belirlenen güncel psikoloji taban puanları ve kontenjan bilgileri, adayların hangi üniversitelerde eğitimlerine devam edebileceklerini değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu veriler, psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler için önemli bir yol gösterici niteliğindedir.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2024

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) - Taban Puan: 497,76, Başarı Sırası: 1.316

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) - Taban Puan: 480,83, Başarı Sırası: 2.770

Hacettepe Üniversitesi (Ankara): Psikoloji - Taban Puan: 456,73, Başarı Sırası: 6.906

İstanbul Üniversitesi: Psikoloji - Taban Puan: 440,1, Başarı Sırası: 12.110

Ankara Üniversitesi: Psikoloji - Taban Puan: 435,55, Başarı Sırası: 14.281

Ege Üniversitesi (İzmir): Psikoloji - Taban Puan: 428,84, Başarı Sırası: 18.751

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Koç Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 509,33, Başarı Sırası: 715

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 508,42, Başarı Sırası: 742

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 496,65, Başarı Sırası: 1.388

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (Burslu) - Taban Puan: 476,59, Başarı Sırası: 3.269

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 470,81, Başarı Sırası: 4.087

İstanbul Bilgi Üniversitesi: Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 470,7, Başarı Sırası: 4.105

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 466,64, Başarı Sırası: 4.786

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 452,09, Başarı Sırası: 8.070

Ted Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 447,71, Başarı Sırası: 9.311

İzmir Ekonomi Üniversitesi: Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 443,75, Başarı Sırası: 10.666