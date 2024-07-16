Psikoloji fakültelerine olan ilgi her geçen yıl artarken, 2024 yılı için belirlenen taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar, adayların üniversite tercihlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas üzerinden il il devlet ve özel üniversitelerin psikoloji bölümleri için açıklanan bu veriler, adayların gelecek planlamalarına rehberlik etmektedir.
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına dayalı olarak belirlenen güncel psikoloji taban puanları ve kontenjan bilgileri, adayların hangi üniversitelerde eğitimlerine devam edebileceklerini değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu veriler, psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler için önemli bir yol gösterici niteliğindedir.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2024
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) - Taban Puan: 497,76, Başarı Sırası: 1.316
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) - Taban Puan: 480,83, Başarı Sırası: 2.770
Hacettepe Üniversitesi (Ankara): Psikoloji - Taban Puan: 456,73, Başarı Sırası: 6.906
İstanbul Üniversitesi: Psikoloji - Taban Puan: 440,1, Başarı Sırası: 12.110
Ankara Üniversitesi: Psikoloji - Taban Puan: 435,55, Başarı Sırası: 14.281
Ege Üniversitesi (İzmir): Psikoloji - Taban Puan: 428,84, Başarı Sırası: 18.751
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Koç Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 509,33, Başarı Sırası: 715
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 508,42, Başarı Sırası: 742
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 496,65, Başarı Sırası: 1.388
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (Burslu) - Taban Puan: 476,59, Başarı Sırası: 3.269
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 470,81, Başarı Sırası: 4.087
İstanbul Bilgi Üniversitesi: Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 470,7, Başarı Sırası: 4.105
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 466,64, Başarı Sırası: 4.786
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 452,09, Başarı Sırası: 8.070
Ted Üniversitesi (Ankara): Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 447,71, Başarı Sırası: 9.311
İzmir Ekonomi Üniversitesi: Psikoloji (İngilizce) (Burslu) - Taban Puan: 443,75, Başarı Sırası: 10.666