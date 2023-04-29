Konutlarda doğalgaz tüketim bedelinin ne zaman bedava olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan'da "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor.

Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda doğalgaz tüketim bedeli alınmayacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.

“BİR YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ”

Doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamasına şu bilgileri vererek devam etti; “Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir. Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum." Haber Merkezi