Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de önemli artışlar yaşanacak. Bu kapsamda, Ağustos ayından itibaren artırılmış tutarlarda ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı Temmuz ayında memur maaş katsayısının açıklanmasının ardından sosyal yardım kalemlerinde yapılan artışları kamuoyuna duyurdu. Yapılan güncellemelere göre:

Yaşlı aylığı 4.664 TL’den 5.390 TL’ye,

Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen aylık 3.723 TL’den 4.302 TL’ye,

Yüzde 70 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler için 5.584 TL’den 6.454 TL’ye yükseldi.

18 yaş altı engelli yakını bulunan bireyler için yapılan ödeme de 3.723 TL’den 4.302 TL’ye çıkarıldı.

Ağır silikozis hastalarına yönelik aylık destek ise 10.245 TL’den 11.840 TL’ye yükseltildi.

Bakanlık kaynaklarına göre, Temmuz ayı içerisinde yaşlı ve engelli aylıkları 10 Temmuz’a kadar bankalara aktarılmış olacak. Bunun ardından 15-20 Temmuz tarihleri arasında evde bakım aylığı ile Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yapılacak. 31 Temmuz’a kadar ise 5.000 TL tutarındaki doğum yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.

“Aile Yılı” ilan edilen 2025 kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni sosyal destek projeleri üzerinde çalıştığı da öğrenildi. Bu kapsamda:

5.000 TL doğum yardımı,

150.000 TL’ye kadar faizsiz evlilik kredisi,

Çeşitli sektörlerde alışveriş indirimi sağlayacak projeler,

Dezavantajlı gruplara özel destek programları

hayata geçirilecek. Söz konusu projelere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sosyal yardımlara yapılan zamlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, yeni tutarların ne zaman hesaplara yansıyacağı konusunda beklenti sürüyor. Bakanlık yetkilileri, ödeme takvimi ve yeni projeler hakkında gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.