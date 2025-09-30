1956 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Öğrenim yaşamına doğduğu köydeki Karabıyıklı İlkokulu'nda başladı.Ortaokulu Gaziantep'teki Karşıyaka Ortaokulu'nda, liseyi ise Ankara'daki Polis Koleji'nde bitirdi.Ardından Polis Enstitüsü'nde okudu ve lisans öğrenimi için girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1980 yılında mezun oldu.

Hangi Görevlerde Yer Aldı?

Hanefi Avcı daha sonra İçişleri Bakanlığı'na girdi ve bu dönemde sırasıyla Mersin merkez ve Gülnar ilçelerinde görev yaptı. Daha sonra Diyarbakır ve İstanbul illerinde şube müdürlüklerinde çalıştı.Hanefi Avcı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada, 18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ortak kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.Ağustos 2010 tarihinde "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabı Angora Yayıncılık tarafından basıldı. Kitabında Gülen cemaatinin emniyet teşkilatında örgütlendiğini ve telefon dinlemesi dahil yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti. Daha sonra merkeze alınmayı talep etti, talebi kabul edildi.

Tahliye Oldu

"Devrimci Karargah Örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen 89 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 'nın 22 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Hanefi Avcı 2011 Milletvekilliği seçimleri için İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. Fakat seçimlerden birkaç gün önce çekildiğini açıkladı.

Devrimci Karargah Örgütü'ne yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali tespit etmesi neticesinde 20 Haziran 2014'de tahliye oldu.

Hanefi Avcı’dan Can Holding Olayı Açıklaması

Türk yakın siyasi ve bürokrasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine kadar yükselen Hanefi Avcı’ya Edirne yıllarındaki Can ailesinin durumu soruldu.

“Büyük Bir Kaçak Ağı Kurmuşlar”

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Can'ın Edirne Kapıkule'deki free shoplar üzerinden büyük bir kaçak sigara ağı içerisinde olduğunu belirten Hanefi Avcı, kendilerinden önceki dönemde de bu kişilerin yakalandığını fakat ruhsatlarının iptal edilmediğini vurguladı!

İşte Hanefi Avcı’nın Yorumları

Edirne Kapıkule’deki free shoplarda böyle işler vardı sigara alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yapılıyordu, bunlar da bu işin içindeydi. Biz gerekli çalışmaları yaptık ve bunlarla birlikte 4-5 farklı gruba operasyon yaptık. En üst mercilere kadar durumun vehametini anlattık.

Ondan sonra devlet konuya el attı. Edirne’deki free shoplar tek tek kapatıldı. Kapıkule tadilata girdi. Devlet burayı TOBB’a verdi, sürece el koydu. Devlet kontrolüne geçti sınır kapısı temizlendi.

Önce ’de Operasyonlar Yapılıyordu

Bizden önce de operasyonlar yapıldı. Bu aile aslen Doğu Beyazıtlı. İzmir’de de yerleri vardı. Edirne’de hem free shopları hem de antrepo depoları vardı. Bin karton yükledik diyorlar 10 bin koli yüklüyorlar yolda 9 bini kaçağa gidiyor, resmiyette bin gözüküyor ama aslında on bin koli kaçak sigara taşıyorlar.

Kaçakçılıkta Büyük Güç Elde Ettiler

Sigara kaçakçılığından büyük güç elde ettiler, bizden önceki operasyonlarda ruhsatlarının iptali gerekiyordu ama nasıl olduysa ruhsatları iptal edilmedi. Devlet konuya el attı ve Kapıkule bunlardan temizlendi.