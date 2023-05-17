Verilere göre Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü son 15 yılda her yıl sürekli düşüş gösterdi.

2008 yılında 4,20 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2022 yılında 2,93 kişiye geriledi.

Hane halkı tiplerine ilişkin verileri paylaşan TÜİK, 2022 yılında Sivas'ta 136 bin 292 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 30 bin 885’ini tek kişilik hane halkı, 85 bin 298’ini tek çekirdek aileden oluşan hane halkı, 16 bin 575’ini en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı, 3 bin 534’ünü ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı.

Yozgat’ta tek çekirdek aileden oluşan 85 bin 298 hane halkının 27 bin 773’ünü sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 46 bin 606’sını eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 19 bin 919’unu ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 19 bin 919 çekirdek ailenin 2 bin 867’sini baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 8 bin 52’sini ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. Yasin Nazım Kayhan