Yapılan açıklamaya göre, dar gelirli hanelere yönelik doğalgaz destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kasım 2025 itibarıyla yapılacak.

Bakanlık tarafından yapıla açıklamaya göre, ödemeler, belirlenen takvim doğrultusunda üçer aylık dönemler halinde hak sahiplerinin doğalgaz faturalarına doğrudan yansıtılacak.

2025–2026 Doğalgaz Yardımı Ödeme Takvimi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla dar gelirli veya geliri olmayan vatandaşlara sunulan destekler arasında yer alan ve vatandaşların fatura yükünü hafifleten doğalgaz destek ödemeleri Kasım 2025 itibarıyla başlıyor. Ödemeler, belirlenen takvim doğrultusunda üçer aylık dönemler halinde hak sahiplerinin doğalgaz faturalarına doğrudan yansıtılacak.

İşte 2025–2026 Doğalgaz Yardımı Ödeme Takvimi:

15 Kasım 2025: Ekim ve Kasım

15 Ocak 2026: Aralık ve Ocak

15 Mart 2026: Şubat ve Mart

15 Mayıs 2026: Nisan ve Mayıs

Destek tutarı, hak sahiplerinin faturalarına bu tarihlerde otomatik olarak yansıyacak.

Destek Miktarı Ne Kadar?

Doğalgaz yardımı miktarı, hanenin gelir durumuna ve bölgesel ısınma ihtiyacına göre farklılık gösteriyor. Aylık ve yıllık ödeme tutarları ise şöyle:

Aylık Destek: 188 TL ile 438 TL arasında değişirken,

Yıllık Toplam Ödeme: Bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacak.

Destek tutarı, faturanın tamamını karşılayabileceği gibi, faturası destek miktarını aşan vatandaşlar kalan kısmı kendileri ödeyecek. Destek ödemesi nakit olarak değil, doğrudan faturaya indirim şeklinde uygulanacak.

Doğalgaz Desteğine Nasıl Başvurulur?

Daha önce yardım almaya hak kazanan kişiler için ödemeler otomatik olarak devam ederken destekten ilk kez veya yeniden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru yöntemleri şu şekilde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilir.

Bu düzenli ve planlı destek takvimiyle, dar gelirli ailelerin kış aylarında artan ısınma maliyetleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.