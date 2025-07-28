Komedi programlarında yerini alan ve çeşitli filmlerde boy gösteren oyuncu Hamza Yazıcı, yaşı ve hayatına ilişkin detaylarla merak ediliyor.
Hamza Yazıcı Kimdir?
Hamza Yazıcı Şubat 1992 Yılında İstanbul da Doğdu. Boyu 128 cm'dir Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir. Sonra 2019 Yılında Çok Güzel Hareketler 2 Programına Katıldı.
Sinema
Piyasadan Büyük Alacağımız Var (2014)
Polis Akademisi Alaturka (2014)
Çılgın Kamp (2015)
Bizans Oyunları (2016
Kolonya Cumhuriyeti (2017) Uzaylı Yasin
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2018)
Televizyon
Görevimiz Komedi (2016) Hamza
Güldür Güldür (2018) Taylan
Çok Güzel Hareketler 2 (2019) Hamza
Camdaki Kız (2021) Tako