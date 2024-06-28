Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Peki Hamza Rengi kimdir? İşte detaylar…

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Rengi, uzun yıllardır bölge için önemli projelere imza atmış ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştu.

HAMZA RENGİ KİMDİR?

Hamza Rengi, evli ve üç çocuk babasıydı. Kazanın detayları henüz tam olarak açıklanmamakla birlikte, Kastamonu Araç ilçesi Kayaboğazı mevkiinde aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptığı belirtildi.

Hamza Rengi'nin ani ölüm haberi, sosyal medyada ve halk arasında derin üzüntü yarattı. Rengi'nin oğulları Mustafa, Onur ve Hakan Rengi adlarıyla biliniyor.

KAZA VE HAYATINI KAYBETMESİ

Kastamonu Araç ilçesi Kayaboğazı mevkiinde yolu üzerinde meydana gelen kazada Hamza Rengi, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazanın detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, Rengi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Hamza Rengi'nin ölüm haberi, sosyal medyada ve halk arasında büyük yankı uyandırdı.