Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. 44 yaşındaki Dağ, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine kayıtlıdır. Eğitim hayatına Demirci'de başladıktan sonra, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaparak adım atan Hamza Dağ, 3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

2011 genel seçimlerinde 24. dönem İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. Ardından, 25., 26. ve 27. dönemlerde de İzmir Milletvekili olarak görev yaptı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

2014 yılında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak atanan Dağ, 2014-2017 yıllarında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinde ise AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve dört çocuk babası olan Hamza Dağ, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak seçimi ikinci sırada tamamladı.

HAMZA DAĞ'IN SİYASİ VE SOSYAL ROLÜ

Hamza Dağ, AK Parti'nin önemli isimlerinden biri olarak, hem partisinin çeşitli kademelerinde görev aldı hem de TBMM'de etkin bir rol üstlendi. Sosyal ve siyasal alanlarda etkili çalışmalarıyla dikkat çeken Dağ, parti içindeki stratejik pozisyonlarıyla da bilinir.