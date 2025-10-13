Hamza Bayram, Amasya İl Müftüsü iken 3.10.2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atandı.

Hamza Bayram kimdir?

1972 Zonguldak – Devrek doğumlu olup İlkokulu Almanya’da okudu. Hafızlığını Bursa Üftade Kur’an Kursunda tamamladıktan sonra başladığı Bursa İmam Hatip Lisesinden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı D.E.Ü İlahiyat Fakültesinden 1998 yılında mezun olmasının akabinde vatani görevini İstanbul Samandıra Kışlasında tamamladı. 2001 yılında Zonguldak İl Müftülüğü bünyesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2002 yılında başladığı Kayseri Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nden 2005 yılında mezun olup İzmir Bayındır İlçesine İlçe Vaizi olarak atandı. 2006–2011 yılları arasında Almanya Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği bünyesinde din görevlisi olarak görev yaptı.

Hangi Görevlerde Bulundu?

2011-2012 yılları arasında DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Dairesinde görevlendirildi. Diyarbakır Eğil İlçe Müftüsü, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı, Ordu Fatsa İlçe Müftüsü ve Kars İl Müftüsü görevlerinde bulundu. Amasya İl Müftüsü iken 3.10.2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atandı. Hamza Bayram evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Almanca ve Arapça bilmektedir.