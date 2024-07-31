Dr. Hamit Çelik, Türkiye'nin sağlık alanında tanınmış ve başarılı isimlerinden biridir. Hakkında merak edilenler arasında kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı gibi sorular öne çıkmaktadır. İşte, Dr. Hamit Çelik hakkında bilmeniz gereken detaylar...

DR. HAMİT ÇELİK KİMDİR?

1980 yılında Malatya'da doğan Dr. Hamit Çelik, tıp alanındaki başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir. Malatya'da orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 2005 yılında Gümüşhane'de, 2006 yılında ise İstanbul Beyoğlu'nda pratisyen hekim olarak başlamıştır. 2007-2008 yılları arasında Hakkari'de askerlik görevini tabip asteğmen olarak yerine getirmiştir. Ardından, 2008-2009 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye ihtisası yapmıştır.

Dr. Çelik'in ritim bozuklukları üzerine gerçekleştirdiği tez çalışması, Türkiye ve Avrupa'da bir ilki temsil etmektedir. Bu çalışmada, 43 hastaya elektro kardiyoversiyon uygulanmış ve 30 hastanın ritmi normale döndürülmüştür. Ayrıca, uzun süreli CPR uygulamaları ile birçok hastayı hayata döndürmüştür.

Uzmanlık dönemi boyunca yaklaşık 10 bin invaziv girişim, 50 bin ekokardiyografi, 20 bin tansiyon ölçümü ve 24 saatlik ritim holter raporu hazırlamıştır. 100.000'den fazla hasta muayenesi gerçekleştirmiş ve gizli koroner arter hastalıklarını tespit ederek tedavi etmiştir. Özellikle yüksek tansiyon ve ritim bozuklukları üzerine geliştirdiği medikal tedavi yöntemleriyle başarılı sonuçlar elde etmiştir.

DR. HAMİT ÇELİK NERELİ?

Dr. Hamit Çelik, Malatya'da doğmuştur.

DR. HAMİT ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

1980 doğumlu olan Dr. Hamit Çelik, şu anda 44 yaşındadır.