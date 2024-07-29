Hamit Altıntop’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hamit Altıntop kimdir? İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop'un hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm bilgiler burada!

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

8 Aralık 1982 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gözlerini açan Hamit Altıntop, aslen Malatyalıdır.

HAMİT ALTINTOP'UN HAYATI VE KARİYERİ

8 Aralık 1982 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğan Hamit Altıntop, aslen Malatyalıdır. Futbol kariyerine, ikiz kardeşi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımı olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd'de başlamıştır. Ardından TuS Rotthausen ve SG Wattenscheid 09 takımlarında oynamıştır.

2003 yılında, kardeşi Halil Altıntop ile birlikte FC Schalke 04'e transfer olan Hamit Altıntop, burada dört sezon boyunca etkileyici bir performans sergilemiştir. 2007-2008 sezonunda Bayern Münih'e transfer olan Altıntop, burada önemli başarılara imza atmıştır.

Çifte vatandaş (Türkiye-Almanya) olan Hamit Altıntop, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamayı tercih etmiş ve ilk kez Türkiye ile Danimarka arasında oynanan hazırlık maçında milli formayı giymiştir. 2011 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Altıntop, burada bir lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ve 2016-2017 sezonunda ise Bundesliga takımlarından Darmstadt 98 Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

TFF DÖNEMİ

Futbolculuk kariyerini 2018 yılında sonlandıran Hamit Altıntop, 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'de A Milli Futbol Takımı'nın sorumluluğunu üstlenmiştir.