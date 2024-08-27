Hamileyken Kurtlar Vadisi Izledi… Bebeği Tombalacı Mehmet'in Kopyası Oldu!

Türk televizyon tarihinin efsanevi dizisi Kurtlar Vadisi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Hamileliği boyunca diziyi izleyen bir anne, dünyaya gelen bebeğinin, dizinin unutulmaz karakterlerinden Tombalacı Mehmet'e şaşırtıcı derecede benzediğini fark etti.

Anne, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu ilginç durumu takipçileriyle paylaştı. "Hamileliğimde Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini nereden bilebilirdim?" diyen anne, bebeğinin Tombalacı Mehmet karakterini canlandıran Mehmet Çolak ile olan benzerliğini gözler önüne serdi.

Bebeğin, Mehmet Çolak'a olan çarpıcı benzerliği sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, "Bire bir aynısı" ve "Umarım onun gibi başarılı bir sanatçı olur" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi. Bu ilginç olay, kısa sürede viral hale geldi ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.