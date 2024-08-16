Balkan Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla tanınan ve Milli Mücadele'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın müttefiklerinden biri olan Hüseyin Rauf Orbay'ın vefatının üzerinden 57 yıl geçti. 27 Temmuz 1881'de İstanbul'da doğan Orbay, askeri kariyerine Heybeliada Bahriye Okulu'ndan mezun olduktan sonra adım attı. 31 Mart Ayaklanması'nda Hareket Ordusu'nda ön yüzbaşı olarak görev alarak dikkatleri üzerine çekti.

Balkan Savaşı sırasında Hamidiye Kruvazörü'nün komutanı olarak gösterdiği başarılı operasyonlarla adını duyuran Orbay, "Hamidiye Kahramanı" olarak anılmaya başlandı. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın gizli örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldıktan sonra, savaşın sonlarına doğru Bahriye Nazırlığı görevine getirildi. Bu dönemde Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sürecinde önemli rol oynadı.

Milli Mücadele döneminde Atatürk ile birlikte Erzurum ve Sivas kongrelerine katılan Orbay, Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasında yer aldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Felah-ı Vatan grubunun kurulmasına öncülük eden Orbay, İngiliz kuvvetleri tarafından tutuklanarak Malta'ya sürgün edildi. Sürgünün ardından 1921'de TBMM'ye Sivas milletvekili olarak katıldı ve Bayındırlık Bakanlığı ile Meclis 2. başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından başlayan Lozan görüşmelerinde bazı hükümet kararlarının dışına çıkması nedeniyle İsmet İnönü ile arasının açılması sonucu, Atatürk tarafından yetki verilerek Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Başbakanlıktan istifa etti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisinin kurucularından olarak siyasi yaşamını sürdürdü. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının ardından İzmir suikast davasında yargılandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1933'te çıkan af kanunundan yararlanmayı reddetti.

1942'de Londra Büyükelçiliği'ne atanarak diplomatik kariyerine devam eden Orbay, 1944'te bu görevden ayrıldı. Hayatının geri kalanını üniversitelerde ders vererek ve seyahat ederek geçirdi. 1964 yılında İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat eden Orbay, Türk tarihinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.