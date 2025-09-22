Hadi Çaman, 1943 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da bitirdi. 1960’lı yılların başında İstanbul’a gitti. Bir süre hukuk okudu.

1962 yılında Dormen ve Kenter Tiyatrosunun açtığı bir sınavı kazanıp kursiyer oldu.

Bir yılın sonunda Altın Yumruk adlı oyunda Dormen Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı.

Birçok Oyunda Rol Aldı

On yıl aynı tiyatroda yirmiyi aşkın oyunda görev aldı.

Daha sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Miyatro (Müjdat Gezen), Şan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da onlarca oyunda oynadı.

1982 yılında Yeditepe Oyuncuları topluluğunu kurarak, bu tarihten itibaren kendi tiyatrosunda sanat yaşamını sürdürdü.

Tiyatro çevresindeki sanatçılara ilişkin anı ve gözlemlerini anlattığı Güzeltmek (2002) adlı bir eseri yayımlandı.

Tiyatrocu, oyun yazarı, çevirmen Hadi Çaman, oğlu Doç. Dr. Mehmet Efe Çaman'ın öğretim üyesi olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken 22 Eylül 2008 günü vefat etti.

Neden Öldü?

